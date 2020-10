SCH, Niska et Shay sur Netflix pour un "Rythm+Flow" à la française !

Niska, Shay et SCH seront les juges de l’émission "Rhythm+Flow : Nouvelle école" version française. Le but ? Trouver la prochaine pépite du rap game. Le programme sera disponible sur Netflix.

Netflix a dévoilé la composition de son jury pour son prochain télécrochet "Rhythm+Flow". Ce dernier est inspiré d’un concours musical américain. On peut dire que la société de production Black Dynamite a fait les choses bien. Ont répondu présent les phénomènes du moment : Niska, Shay et SCH. Il fallait bien trouver des figures à la hauteur des concurrents américains qui eux ont choisi Cardi B, Chance the Rapper et T.I. Ce nouveau projet qui est une fierté absolue pour les trois artistes français. Ces derniers ont été plus qu'heureux de l’annoncer sur leurs réseaux !

Les trois rappeurs ont tenu également à expliquer l’importance de cette nouvelle émission. Shay a affirmé : "Le Rap est un milieu majoritairement masculin et j'espère avec cette série faire avancer les mentalités et la culture. J'ai envie de voir plus de femmes rapper. J'espère qu'elles participeront en masse à Rhythm + Flow : Nouvelle École". SCH a lui confessé : "Toute ma jeunesse j'ai vu des compétitions de ce type mais jamais pour notre culture". Enfin, Niska a déclaré : "Rhythm + Flow : Nouvelle École, pour moi, c'est le partage et la détermination. Je suis heureux de partager mon expérience et mon vécu à la future génération de rappeurs ou rappeuses, et leur montrer qu'avec détermination, tout est possible".

On aura 8 épisodes au total. Rendez-vous en 2021, année de sortie du projet !