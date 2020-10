Kanye West va collaborer avec DaBaby

Les deux rappeurs auraient enregistré un morceau.

S'ils sont tous les deux dans l'actualité, ce sont pour des raisons différentes. Kanye West est candidat à l'élection présidentielle américaine tandis que DaBaby se clashe avec les internautes à propos de son flow qui serait un des meilleurs du game. Leur point commun, peut-être, c'est d'avoir un ego surdimensionné. Il n'est donc pas étonnant à ce que les deux artistes travaillent ensemble, c'est en tout cas le sens des tweets de Kanye West qui a partagé une copie des messages qu'il a échangés avec Baby.

Kanye West est sur tous les fronts. Alors qu'il mène campagne pour être élu président, il n'en oublie pas la musique. Dimanche, il a fait une allusion à une possible collaboration avec DaBaby. Ye a partagé une capture d'écran d'un fil de messages dans lequel il dit à Baby : "Merci pour tout mon frère". Ce à quoi le rappeur de Cleveland a répondu "Non, merci à toi !", et "J'ai été inspiré, toujours inspiré", messages auxquels il a ajouté : "Depuis Graduation", l'album de Kanye West sorti en 2007.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'emballent et y voit la confirmation que les deux artistes ont bien travaillé ensemble. Selon ce que l'on peut lire sur Internet, leur featuring serait prévu pour le prochain album de Kanye West, qui a pourtant annoncé sa volonté de ne plus rien sortir tant qu'il n'avait pas réussi à se libérer de ses contrats avec les maisons de disques, et le titre qu'il aurait enregistré avec DaBaby ferait suite à ses deux récents singles, "Nah Nah Nah" sorti ce week-end et "Wash Us In The Blood" avec Travis Scott. On n'en saura pas plus tant que le projet de Mister West n'aura pas vraiment vu le jour...