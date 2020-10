Booba annonce un nouveau label : Piraterie Music !

"Pour nous, par nous".

Booba a toujours reproché aux "anciens" du rap français de ne pas en avoir assez fait pour les jeunes générations suivantes que cela soit en termes d'infrastructures ou d'encadrement. Lui a créé beaucoup de structures justement pour faire ce travail dont il n'a pas bénéficié. Il a lancé la plateforme OKLM pour mettre en avant les jeunes et plusieurs labels comme Tallac Records, 92I ou 7Corp. Grâce à cela, il a révélé beaucoup de nouveaux talents. Aujourd'hui, on apprend qu'il continue dans cette voie en lançant un nouveau label, Piraterie Music. "Pour nous, par nous", Booba ne fait pas mentir son credo même si on n'en sait pas beaucoup plus, il faut bien l'admettre.

????Booba annonce officiellement le lancement de son nouveau label intitulé « Piraterie Music » ! pic.twitter.com/ZyeU8ysoNU — Kultur (@Kulturlesite_) October 19, 2020

Une annonce que le Duc a fait sur son compte Instagram via une vidéo de "One Piece" dans laquelle on voit le héros frapper le sol et le soulever. En gros, l'image est assez claire : ce label qui possède déjà son logo et son compte Instagram va tout retourner alors, préparez-vous...

On n'en sait pas beaucoup plus puisque le compte Instagram de Piraterie Music (@pirateriemusicofficial) est vide pour le moment même s'il compte déjà plus de 2000 abonnés. Nous n'avons plus qu'à attendre, des questions plein la tête : Ce label servira-t-il à signer de nouveaux artistes ? Sachant que 92i possède des artistes rap et 7Corps des artistes urbains, quels seront les artistes de Piraterie Music ? Est-ce une structure pour sortir les prochains albums de Booba ? Pourquoi créer un nouveau label alors qu'il en possède déjà d'autres ?

En tout cas, il nous avait laissé sur notre faim déjà au début du mois d'octobre avec un autre teaser, on sait maintenant ce que cela voulait dire, même si, finalement, on n'est à peine plus avancé. Gageons que les prochains jours ou semaines seront fertiles en révélations.