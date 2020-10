Mega Thee Stallion tease un nouvel album !

Après le succès de "WAP", Megan a décidé d'enchaîner rapidement sur un projet solo.

Megan Thee Stallion compte bien transformer l'essai, après une année 2020 pendant laquelle elle aura occupé le devant de la scène avec une constance étonnante. D'abord grâce à son album "Suga" ainsi que sa réédition, un vrai succès. Ensuite, à cause de la fusillade dont elle a été victime et enfin, grâce au succès de sa collaboration avec Cardi B, "WAP", un des titres les plus vus de l'année dans le monde. Elle risque donc de se souvenir de 2020 et ça n'est sans doute pas encore fini ! Car elle compte bien profiter de cette lumière pour sortir un nouvel album.

Si on n'a pas plus d'informations pour l'instant, concernant la date de sortie, la tracklist ou le nom, on sait qu'elle est en train de travailler dessus. C'est en tout cas ce qu'on comprend de son tweet, "Mon album va être incroyable", posté sur son compter Twitter. Dedans, il y aura certainement le featuring avec Young Thug, "Don't stop", dont le clip est sorti le 2 octobre, premier single dévoilé par Megan depuis son carton aux côtés de Cardi B. On imagine donc que la suite est déjà bien avancée pour qu'elle en parle sur les réseaux.

My album abt to go crazy ???? — HOT GIRL MEG (@theestallion) October 17, 2020

On espère surtout que ses plans n'ont pas été totalement chamboulés par la fusillade qu'elle a vécue. Un acte terrible, perpétré par son ex-compagnon, le canadien Tory Lanez, à qui on vient d'infliger une interdiction d'approcher Megan Thee Stallion. Le procès est d'ailleurs toujours en cours.