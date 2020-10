Jul annonce un live "Bande Oganisée" sur YouTube !

Trois éditions live sont prévues la semaine prochaine par l'équipe de "13'Organisé" !

La "Bande Organisée" marseillaise n'a pas fini de faire trembler le rap français. La compilation 100% Marseille, initiée par Jul, qui a su fédérer les anciens et les jeunes rappeurs de sa ville, a déjà connu une première semaine d'exploitation complètement folle. Troisième démarrage de l'année en mid-week, il trône désormais à 36 000 ventes dont 15 000 physiques, ce qui promet un disque d'or imminent et un platine qui sera sûrement assez rapide. On peut évidemment remercier l'OVNI, Soso Maness, SCH, Kofs, Le Rat Luciano, l'Aglerino et tous les autres, pour leurs couplets qui ont su s'intégrer parfaitement au projet.

Mais le raz-de-marée phocéen n'est évidemment pas fini. En effet, Jul vient d'annoncer via son compte Twitter trois sessions YouTube live de l'équipe "13'Organisé" la semaine prochaine. La première séance aura lieu le 19 octobre à 21h, la deuxième, le 21 octobre (même heure) et enfin une dernière le 23 octobre, toujours à 21h. On note évidemment que l'artiste a fait coïncider le début des sessions avec l'horaire du couvre-feu, ce qui lui promet une large visibilité puisque presque tout le monde sera chez soi.

Bande organisée en live sur YouTube ???????????????? es-tu prêt? pic.twitter.com/9viKQIhPyP — Jul (@jul) October 18, 2020

On ne sait pas qui l'accompagnera lors de ces sessions live, on imagine évidemment qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde, comme sur le projet. On ne sait pas non plus à quoi s'attendre au niveau du contenu, mais il y aura probablement des couplets de l'album rappés en live (à défaut de pouvoir faire des concerts), et peut-être même des freestyles (on sait que Jul et SCH sont très friands de cet exercice). Ce qui est sûr, c'est que ça va faire l'événement et être regardé par des dizaines de milliers de personnes, car le projet fait déjà l'unanimité, même chez les plus anciens marseillais.