Drake : son album est-il déjà prêt ?

Noah 40 Shebib, le producteur de Drake, a-t-il vendu la mèche ?

Drake n'a jamais quitté le devant de la scène, mais il faut dire que son dernier véritable album studio, "Scorpion", a déjà deux ans et que les scores de ventes n'ont pas été aussi fracassants que pour "Views". S'il a étonné beaucoup de monde avec ses tentatives UK Drill assez réussies, en 2019 et en 2020, on attend désormais son prochain album avec impatience. Mais le canadien n'est jamais meilleur que lorsqu'il sait qu'il est attendu au tournant. On connait déjà le titre de l'album, assez évocateur : "Certified Lover Boy". Mais le producteur de Drizzy en a dit un peu plus à ce sujet.

Invité sur le podcast de la star NBA Kevin Durant, Noah 40 Shebib a évidemment été interrogé sur l'éventuelle date de sortie du projet. Sa réponse est un peu confuse : "il a déjà l'album. Il l'avait déjà il y a 3 mois, 6 mois, 10 mois. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire dessus ? Je ne sais pas, merde. Peut-être qu'il fera 10 morceaux la semaine prochaine. Je ne sais pas ! Mais il l'a terminé. Mais quand est-ce qu'il va envoyer la cartouche, ça je ne sais pas. Il le fera quand il l'aura décidé, mais l'album est fait".

Il ajoute également que même si Drake ne sait pas si le projet est prêt ou pas, si jamais il devait le sortir demain, il sortirait. On en est donc à un stade assez avancé, même si les explications de Noah 40 Shebib concernant sa star sont plus confuses qu'autre chose... En tout cas, le projet était initialement prévu pour fin 2020, on imagine donc que la sortie est imminente !