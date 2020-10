Seth Gueko pense à un "13 Organisé" version belge !

Selon Seth Guex, si ce projet avait lieu il mettrait tout le rap en PLS...

Une semaine d'exploitation, 36 000 ventes dont 15 000 physiques : le projet "13 Organisé", qui a vu Jul réunir toutes les têtes d'affiche du rap marseillais, mélangées à quelques rappeurs confidentiels très talentueux, est un vrai carton. C'était un des projets les plus attendus de l'année et il n'a pas déçu, entre un SCH au sommet de son art, un Rat Luciano toujours aussi bon et un Sat avec un talent intact. On peut dire que cet album commun est une vraie réussite et il commence même à donner des idées à des rappeurs qui viennent d'ailleurs, et veulent eux aussi voir sur pieds de gros projets collaboratifs, où les anciens se mélangent aux jeunes.

Si les belges faisait un #bandeorganisé on serait tous en pls

Damso - hamza - dav - jj et cabba - shay - poutinos - alchimistes- goldee money - jones cruipy- geekoooo et je cite que ce qui me vienne en tête (désolé pour les autres)



Cc @MartinVachiery — louis de fitness (@sethgueko) October 16, 2020

Après Aketo et son idée de 13 Organisé à la sauce parisienne, c'est au tour de Seth Gueko d'affirmer que "Si les Belges faisaient un Bande Organiséé, on serait tous en PLS". Il énumère en suite la liste des noms qui lui viennent en tête en premier lieu, avec évidemment Damso, Hamza, Caballero & JeanJass, Dav, Shay, etc... Il est vrai qu'avec tous ses talents, la Belgique pourrait sans doute rivaliser avec la cité phocéenne en termes de talents. Toutefois, il existe une sorte d'unité artistique, de filiation entre les différents rappeurs marseillais, qui est indéniable aujourd'hui quand on voit comment SCH, Jul, Le Rat Luciano et AKH se mélangent bien.

Pas sûr que cette cohérence artistique sur presque 30 ans puisse se retrouver de la même manière chez les Belges. Mais l'idée a l'air de plaire beaucoup aux amateurs de rap, qui se sont empressés d'ajouter des noms à la liste de Seth Gueko. On espère évidemment que cette idée va motiver les rappeurs belges !