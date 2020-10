Benny The Butcher, Lacrim, T.I. : les sorties de la semaine

Voici les sorties de projets du 16 octobre 2020.

Gros vendredi aujourd'hui avec des sorties souvent très attendues comme celle de Lacrim en France ou de Benny the Butcher aux Etats-Unis. Mais les deux rappeurs ne sont pas seuls et c'est une sélection compacte et de qualité que nous vous proposons. L'avantage ? Il y en a pour tous les goûts !

BENNY THE BUTCHER - "BURDEN OF PROOF"

Entièrement produit par Hit-Boy qui ne ralentit pas après avoir fait la même chose avec Nas, voici le nouvel album solo du rappeur de Griselda, Benny The Butcher. Evidemment, il a mis à contribution ses camarades Westside Gunn et Conway The Machine, mais on y retrouve aussi Lil Wayne, Freddie Gibbs, Rick Ross, Big Sean, Queen Naija et Dom Kennedy.

T.I. - "THE LIBRA (THE LEGEND IS BACK RUNNING ATLANTA)

Premier album de T.I. depuis la sortie de "Dim Trap" en 2018. Parce qu'avec un titre aussi arrogant il ne pouvait pas faire semblant, il s'est assuré l'aide de Lil Baby, Snoop Dogg, Rapsody, Young Thug, Rick Ross, Conway The Machine, Benny The Butcher, Mozzy et Killer Mike.

BLACK THOUGHT - "STREAMS OF THOUGHT VOL. 3 : CANE & ABEL"

Le rappeur des Roots vient finalement de sortir son dernier projet. Ce dernier avait été décalé après la mort du cofondateur des Roots, Malik B. C'est Sean C qui a assuré la production de cet opus tandis que le MC a invité Pusha T, ScHoolboy Q, Swizz Beatz, Portugal. The Man et The Last Artful, Dodgr à venir poser avec lui.

GUCCI MANE - "SO ICY GANG VOL. 1"

Gucci Mane met de la lumière sur les artistes de son label 1017 Records avec cette nouvelle mixtape. Et il met aussi la main à la pâte en rappant sur près de la moitié des morceaux ce qui lui permet de donner de la force à Pooh Shiesty, Foogiano, Enchanting et Big Scarr.

SERIAL KILLERS - "SUMMER OF SAM"

Xzibit, B-Real et Demrick ont de nouveau joints leurs forces pour un projet estampillé Serial Killers. Mais même à trois, ils ont souhaité un peu plus de présence, alors ils ont fait appel à Snoop Dogg, Busta Rhymes ou DJ Quick.

SHEEK LOUCH - "BEAST MODE VOL. 4"

Quelques mois à peine après la sortie d'un album de "The LOX", Sheek Louch est déjà de retour avec un projet solo sur lequel on retrouve évidemment Jadakiss et Styles P mais aussi Ghostface Killah, Benny The Butcher et Lil Fame de MOP.

PARTYNEXTDOOR - "PARTYPACK"

PARTYNEXTDOOR a réuni dans un EP des morceaux que l'on connaissait déjà mais qu'on ne trouvait pas forcément sur les plateformes de streaming. Les 7 titres comprennent notamment des morceaux comme "Persian Rugs" et, "Candy", sa collaboration avec le regretté Nipsey Hussle.

SHOOTERGANG KONY - "STILL KONY 2"

Agé de 21 ans, le Californien ShooterGang Kony rend hommage à Biggie avec la pochette de son projet sur lequel il a mis son fils en scène. Le natif de Sacramento a multiplié les vues sur YouTube avant de lâcher des morceaux comme "Overdose" avec Lil Poppa, The Shooters" et "On Da Flo". Il sort déjà son deuxième album qui fait suite à "Red Paint Reverend", sorti en février.

LACRIM - "R.I.P.R.O 4"

Pour son dernier projet "R.I.P.R.O", Lacrim n'a pas fait semblant avec 17 titres où la drill et la noirceur est bien présente et des feats de qualité puisqu'on y retrouve Maes, PLK, Leto, Goulag ou encore Jul, Niska, Ninho ou Soso Maness.

TIMAL - "TROP CALIENTE"

Pour la réédition de "Caliente", c'est quasiment tout un nouvel album que Timal nous offre avec 12 nouveaux titres contenant des feats avec SDM et Marwa Loud.

HAYCE LEMSI & VOLTS FACE - "ADAL 2"

Les Frères Lumière présentent le deuxième volume d'"A des années-lumière". 15 titres sur lesquels ils évoluent en duo avec des invités surprenant comme BigFloet Oli, Mister V ou Franglish.

LOUS AND THE YAKUZA - "GORE"

Pour son premier album, l'artiste belge a souhaité se présenter seul, sans invité, avec dix titres de qualité surfant entre la pop et le hip-hop.