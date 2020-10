Swizz Beatz et Timbaland annoncent la saison 2 de Verzuz

Timbaland, qui a cofondé le concept avec Swizz, a enchaîné avec un tweet mercredi 14 octobre et a indiqué qu'une grande nouvelle allait bientôt être annoncée.



"Passer à un autre niveau", écrit-il. “La ligne @verzuzonline arrive bientôt !!!! @THEREALSWIZZZ allons-y. "

Au départ, les Verzuz ont été créés pour lutter contre le blues du confinement et les premières battles ont opposées DJ Premier et RZA, Teddy Riley et Babyface ou encore Erykah Badu et Jill Scott. Ensuite, c'est devenu un business développé par Apple Music et Beats1 ainsi qu'une chaîne live sur Instagram.