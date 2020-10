Outkast : une réédition prévue pour les 20 ans de l'album "Stankonia"

Le duo Outkast prépare un cadeau pour les fans de "Stankonia"...

Outkast fêtera les 20 ans de leur album légendaire "Stankonia" à la fin du mois d'octobre 2020 et pour l'occasion, une réédition du projet avec des inédits est prévue.

Cette nouvelle édition sortira le 30 octobre prochain et sera disponible sur toutes les plateformes de streaming. On y retrouvera les morceaux classiques du projet que tout le monde connaît déjà comme "So Fresh, So Clean" et "Ms. Jackson" mais surtout 6 titres inédits, notamment, un remix de "B.O.B (Bombs Over Baghdad)" par Zach de La Rocha qui n'a jamais connu de vraie sortie sur les plateformes. Ensuite, on profitera du remix de "So Fresh, So Clean" en featuring avec Snoop Dogg et Sleepy Brown, le remix de Mr. Drunk sur "Ms. Jackson" ainsi que de la version a cappella de ces trois morceaux. Enfin, pour les abonnés Vinyl Me, Please, une version collector sur un vinyle comprenant un poster sera offert.

Sorti le 31 octobre 2000, "Stankonia" est directement entré à la deuxième place du Billboard 200 et s'est vendu à plus de 530 000 exemplaires la première semaine. D'ailleurs, lors de la cérémonie des Grammy Awards de l'année 2002, le duo d'Atlanta s'est vu remettre les prix de Best Rap Album et Best Rap Performance by a Duo or Group pour le titre "Ms. Jackson". Encore aujourd'hui, l'album est considéré comme l'un des meilleurs au monde et les rappeurs ont longtemps été les mascottes d'Atlanta. Pour preuve, une fresque géante de André 300 et Big Boi habille le mur du quartier Little Five Points depuis 2019.