13 Organisé : le témoignage de Pone

Pone a donné son avis sur la compilation dans un long message sur Facebook.

"13 Organisé" est l'événement dans le rap français en ce moment. Les chiffres qui entourent cet opus sont tout simplement fous. Outre les compteurs qui s'affolent que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming, les chiffres mid-week annoncent 20 071 exemplaires, soit le troisième plus gros démarrage de l'année en rap français derrière Damso et "QALF" (20 820) et Jul (déjà) avec "La Machine" (26 109). Mais derrière ce succès, on en sait peu sur la genèse du projet. Aussi quand Pone de la FF, bien que cloué sur son lit d'hôpital par la maladie de Charcot, partage un long texte sur son compte Facebook, on le lit avec intérêt.

Il écrit notamment :

"Au début de l'année, je reçois une demande de son de Jul. Il me demande des instrus dans l'esprit de l'album "Art de rue". Comme je suis plus vraiment dans ce délire, je lui envoie 80 beats de la pré-prod de cet album. Que des vieux trucs. Quelques mois après, il me demande les pistes d'un son, que je n'ai plus bien sûr, trop vieux. Alors je rejoue tout et je lui envoie. Mais je connais le game, je sais que rien n'est jamais garanti."

C'est la première fois que Pone entend parler du projet de "13 Organisé". Sans nouvelles de Jul, il en conclu que ses prods n'ont été retenues pour faire partie du tracklisting. Mais il s'est quand même penché sur l'écoute du projet, intéressé par une compilation 100% marseillaise, une idée qui avait déjà été réalisée avec "OM All Stars" en 2004 mais pas avec autant de succès. S'il connaît très bien la plupart des protagonistes, Pone possède néanmoins toujours un avis très professionnel.

"Je trouve l'ensemble artistiquement cohérent, dans l'air du temps et bien réalisé. Et effectivement, dès la première écoute je comprends pourquoi Jul m'avait demandé des prods à la "Art de rue". Je retrouve un peu cette ambiance 80' et ce côté uptempo présent dans notre deuxième album".

Cependant, tout ne lui plaît pas.

"Je trouve juste quelques prods pas vraiment à la hauteur du défi que propose un tel album. Je dois d'ailleurs dire que, pour moi, seul Jul et son énergie pouvait réussir ce tour de force. On ne sentait pas spécialement d'unité marseillaise ces dernières années. Ça se tirait pas dans les pattes mais c'était un peu chacun pour soi. Je suis vraiment heureux que ce projet montre un autre visage, du moins en façade."

Comme beaucoup, il est impressionné par le niveau affiché par SCH qui ressort clairement du lot quand on écoute "13 Organisé" malgré son impressionnant casting.

"Alors la question que tout le monde se pose, c'est qui est le meilleur ? En fait cette question était déjà répondue dès les premières secondes du hit "Bande organisée". Pour moi, Sch nous a sorti là le couplet de l'année et fut propulsé dans le top 3 des rappeurs de l'hexagone. Je l'aimais déjà bien, mais je trouve qu'il a clairement franchi un palier. Le deuxième, c'est pour moi l'autre julien, Jul. Qui n'est jamais aussi fort que quand il rappe et qui s'est visiblement mis en mode compétition pour cet album. Les autres, il y a trop de différences de niveau je trouve. Ce qui fait des morceaux difficiles à écouter en entier. Mais pour plus de qualité, il aurait fallu écrémer, ce qui était à contre-courant de l'esprit de ce projet. J'aurais quand même bien voulu entendre une version avec une dizaine de mc, les meilleurs."

Evidemment, il en place également une pour ses acolytes de la Fonky Family.

"Je sais bien que vous m'attendez sur les performances des anciens et particulièrement ceux de la ff. Je trouve qu'ils ont été égaux à eux mêmes et qu'ils ont fait honneur à leur réputation. Concernant les anciens je me dois de décerner une mention spéciale à mon frangin Stone Black, qui m'a de nouveau surpris, plus de 20 ans après."

Pour Pone, "13 Organisé" pourrait bien être le déclencheur d'une vague massive de projets made in Marseille. On attend donc la suite