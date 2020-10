Eminem : "Lose Yourself" dépasse le milliard de streams !

Le son "Lose Yourself" vient de franchir la barre du milliard d'écoutes sur Spotify !

Le très célèbre morceau "Lose Yourself" du rappeur Eminem livré en 2002 bat tous les records ! Le titre présent sur la bande originale du film "8 Mile" a dépassé le milliard de vues. Un résultat dingue !

Eminem est incontestablement le pilier du rap game US. Il marquera à jamais le monde musical dans sa globalité tant sa musique a cartonné. La preuve ? Son très célèbre hit "Lose Yourself" vient de battre un record ! Il a dépassé le milliard de streams sur Spotify. Il faut savoir qu’après "I’m Yours" du chanteur Jason Mraz, il s’agit de l’un des seuls sons issus des années 2000 à avoir passé ce cap. "Lose Yourself" est présent sur la bande originale du film "8 Mile". Grâce à lui, Slim Shady a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale ainsi que deux Grammy Awards. Pour info, celui qui n'est plus en beef avec Nick Cannon a écrit les trois couplets quasiment en une seule fois pendant une des pauses du tournage du film. Un nouvel exemple de son talent.

Il faut dire que c’est un petit bijou. Le flow d'Em' sur ce morceau est plus que présent et affirmé. C’est bien simple, le titre est indémodable. Rappelez-vous quand le rappeur l’a interprété lors de la dernière cérémonie des Oscars ! Un triomphe absolu. Depuis sa sortie, le hit est même repris de partout, y compris par la marine américaine !

Et ce n’est pas fini ! "Curtain Call: The Hits" est lui resté presque dix ans dans les charts sans bouger. 496 semaines au total ! Publié en 2005, ce projet s’est écoulé à 441 000 exemplaires dès la première semaine. Il regroupe les plus grands succès du rappeur. Il détient aussi le record du LP rap resté le plus longtemps dans le Billboard (350 semaines en août 2017).

Quel succès !