13 Organisé : les chiffres sont fous !

En un seul week-end, Jul et sa bande cassent tout.

Il fallait s'y attendre. Les chiffres de "13 Organisé", la compilation 100% marseillaise organisée par Jul est le disque de tous les records. Si on n'a pas encore les chiffres de ventes mid-week qui seront certainement très très impressionnnants, il y en a d'autres qui sont révélateurs surtout si on considère qu'ils ont été obtenus en seul week-end...

"13 organisé" n'est sorti que le vendredi 9 octobre mais déjà, les records tombent alors qu'ils avaient déjà explosé rien qu'avec le morceau "Bande Organisée". Le clip qui a accompagné la mise à disposition du public de l'album, "L'Etoile sur le maillot" sur lequel figurent L'Algérino, Alonzo, Stone Black, Le Rat Luciano, Sch, Jul, As et Veazy a bien évidemment été top tendance YouTube à sa sortie et compte près de 4 millions de vues à l'heure où ces lignes sont écrites.