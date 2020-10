Gims s'offre de gros feats sur "Le Fleau" !

Vald, Kaaris et bien d'autres : le prochain album de Gims sera rempli de feats avec de très gros rappeurs !

Les dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour Gims : il faut dire qu'entre les insultes de Booba, le documentaire sur Netflix, ses quelques apparitions en feat (notamment avec Barack Adama), son passage sur l'album de Kaaris, on peut dire que le rappeur de la Sexion D'Assaut (sur le point de se reformer, d'ailleurs) est sur tous les fronts. Mais c'est bien normal, car en cette fin d'année, Gims prépare son grand retour en solo, avec un album qui s'annonce d'avance rempli de surprises.

LE FLÉAU



⚔️????⚔️ pic.twitter.com/qpR9ccpTu5 — G I M S (@GIMS) October 6, 2020

Le projet s'appellera "Le Fléau", probablement en référence au personnage du même nom dans la franchise X-Men. Un personnage qui défonce tout sur son passage, et ça pourrait bien être le cas de ce projet, surtout quand on voit la liste des invités ! L'ambiance s'annonce donc très rap, avec Vald, Kaaris, Bosh, Leto, ou encore Heuss L'enfoiré, qui seront tous présents sur l'album qui sera disponible à partir du vendredi 6 novembre.

Au vu du premier single dévoilé, "Immortel", on a déjà hâte de voir ce que Gims va nous réserver. Car il a l'air toujours aussi à l'aise dans le rap, même sur des instru et des ambiances beaucoup plus modernes, loin de ce qu'il faisait d'habitude, en solo ou avec la Sexion. D'autant qu'on le sent assez énervé et revanchard, vis à vis d'un rap game au sein duquel il n'a jamais fait l'unanimité.