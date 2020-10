Sako sort sa playlist "Court Lettrage" et se confie à Mehdi Maïzi

Découvrez la playlist "Court Lettrage" de Sako, ainsi que son entretien chez Mehdi Maïzi !

Sako du groupe Chiens de Paille nous présente la playlist "Court Lettrage" disponible sur toutes les plateformes de streaming !

« Court Lettrage » est un recueil de 22 morceaux classiques du rappeur Sako dont 4 inédits ! Un concentré de textes vrais et de coups de pression auditifs. Cette playlist contient le titre "Maudits soient les yeux fermés" disponible pour la première fois en digital ainsi que ses collaborations avec des artistes tels Akhenaton, Oxmo Puccino ou Veust. Cette actualité est l'occasion de faire un bond dans le passé afin de redécouvrir ses plus grands titres puis le retrouver de nos jours avec "Tu leur diras", le single extrait de son prochain album "M.E.T.A" (Sortie le 29/01/21)



Mehdi Maïzi a reçu le rappeur pour un entretien exclusif. Sako y partage ses souvenirs mais aussi son actualité et ses projets.



Sako, c'est la voix du rap de lyriciste, poursuivant sa quête du morceau parfait : la meilleure prod, le meilleur thème, les plus belles rimes... Une musique sans concession qu’il n’arrive pas à envisager autrement. Sako, c'est aussi une succession de collaborations prestigieuses notamment avec des rappeurs américains comme RZA ou Smif’n’Wessun. Sako n’en reste pas là puisqu'il vient de terminer M.E.T.A, un album de 12 titres inédits composés par CéHaSHi à paraître le 29/01/21.



Découvrez la playlist "Court Lettrage" de Sako juste ici, et visionnez son interview avec Mehdi Maïzi :