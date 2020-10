Aya Nakamura : plus d'un million d'albums écoulés dans le monde !

L'album "Nakamura" a été vendu plus d'un million de fois en tout !

"Nakamura" a cartonné dans le monde entier. L’opus s'est écoulé à plus d'un million d’exemplaires. C’est Aya elle-même qui a tenu à l’annoncer sur ses réseaux.



On en connaît une qui est plus que fière, et elle a bien raison ! Aya Nakamura a fait exploser les scores avec son projet "Nakamura". Livré en novembre 2018, il a marqué les esprits de tous. Ce mercredi 7 octobre, on apprenait d'ailleurs que le deuxième album de la chanteuse s'était écoulé à plus de 500 000 ventes en France. Un résultat plus que mérité qui lui offre le premier disque de diamant de toute sa carrière. Plus encore (parce que oui c’est possible avec Aya) celle qui est validée par Madonna a dépassé les frontières pour s’implanter dans le monde entier. C’est elle-même qui nous le confirme !

Sur ses réseaux sociaux, elle vient d'annoncer une magnifique nouvelle. "Nakamura" a été vendu plus d’un million de fois dans le monde entier ! On en conclut donc que 50% des albums n’ont pas été achetés en France. Celle qui bosserait sur un gros projet avec Wejdene prouve encore une fois sa puissance et sa facilité à faire son chemin dans les autres pays du globe.

En même temps ce résultat n’est pas très étonnant. Début juillet on apprenait qu’elle faisait partie des artistes les plus écoutés dans le monde entier. Elle est classée 309ème et cumule plus de 12 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Elle dépasse même des rappeurs américains comme Offset qui est à 11 millions. Avec son titre "Djadja" elle a également fait plus de 680 millions de vues sur YouTube. Elle a été validée par Rihanna, Neymar ou Tory Lanez.

La classe !