Lacrim : la tracklist dingue de "R.I.P.R.O 4" dévoilée !

Lacrim livre l'énorme tracklisting de son projet "R.I.P.R.O 4".

Lacrim va faire son grand come-back. Il va sortir sa nouvelle et dernière mixtape "R.I.P.R.O 4" le 16 octobre prochain ! Le rappeur vient enfin de nous annoncer la tracklist complète. Niska, Ninho, Jul… Que des grands noms ont répondu présent !

Plus que huit jours avant la sortie tant attendue de la nouvelle et dernière mixtape de Lacrim "R.I.P.R.O 4". Il va donc falloir patienter encore un peu. Mais celui qui va ouvrir un barbershop a de quoi occuper nos esprits entre temps. Il a su faire monter la température en dévoilant la tracklist de son projet. On connait donc toutes les collaborations. Le casting est juste incroyable, et on ne pèse pas nos mots. Lacrim a fait les choses plus que bien. Niska, Ninho, Maes, Leto, Jul, Soso Maness, Sfera Ebbasta, Vladimir Cauchemar et Goulag ont posé leur flow sur cette merveille.

Et que dire sur les noms des morceaux ! Le rappeur a fait preuve d’une grande originalité. Ce sont presque tous des noms de personnes et personnages connus qui ont marqué leur temps à leur manière. De Picasso à Booba en passant par Dracula, on est servis !

Voici la tracklist :



1- El Profesor

2 - Jacques Chirac

3 - Nipsey Hussle feat. Niska

4 - Végéta

5 - Dadinho feat. Ninho

6 - Raffa & Carlos

7 - Boston George feat. Maes

8 - Picasso

9 - Big Meech feat. Leto

10- Penelope Cruz

11- Eric Cantona feat. Jul

12- Allez n**** ta mère feat. Soso Maness

13- Dracula feat. Sfera Ebbasta & Vladimir Cauchemar

14- Sam & Driss

15- Zizou

16- Kadyrov feat. Goulag

17- Le petit Nicolas