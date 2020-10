13 Organisé, Reason, Sifax : les sorties de la semaine

Voici les projets sortis le vendredi 9 octobre.

Ce 9 octobre sera forcément marqué par la sortie de 13 Organisé, la compilation 100% Marseille portée par Jul qui réunit une cinquantaine d'artistes de la cité phocéenne toutes générations et tous styles de rap confondus. Mais, il ne faut pas oublier que les Marseillais ne sont pas les seuls à venir garnir nos oreilles aujourd'hui, il y a d'autres projets très intéressants.

REASON - "NEW BEGINNINGS"

Premier album pour l'artiste TDE Reason qui n'avait jusque-là sorti que des mixtapes. Cela lui avait permis de sortir de lot grâce à ses lyrics conscients et la qualité de sa voix. Cette fois, il propose 14 titres avec des featurings de ses camarades de label comme ScHoolboy Q, Ab-Soul et Isaiah Rashad, mais on u retrouve aussi JID, Vince Staples et Rapsody.

JAY ELECTRONICA - "ACT II : THE PATENTS OF NOBILITY (THE TURN)

Jay Electronica est de retour avec une mixtape qui fait suite à celle parue en 2007, "Act I: Eternal Sunshine (The Pledge)" moins de sept mois après son premier album studio. Sur les 16 titres de ce projet, on trouve des featurings de Jay-Z, The-Dream, Serge Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg, The Bullitts et LaTonya Givens.

BLOCBOY JB - "FAT BOY"

Le rappeur de 24 ans livre enfin un album après une quantité de mixtapes. On retrouve sur les 17 titres du projet, ses camarades de label Yo Gotti et NLE Choppa mais aussi Trippie Redd et G-Herbo.

DINER PARTY - "DESSERT"

Terrace Martin, 9th Wonder, Robert Glasper et Kamasi Washington se sont associés pour former Dinner Party et envoyer leur premier album éponyme en juillet. Quelques mois plus tard, le supergroupe revient avec la suite justement intitulés "Dessert". Leur deuxième opus comprend des collaborations avec Snoop Dogg, Rapsody, Cordae, Buddy, Tank And The Bangas, Punch, Herbie Hancock.

FAMOUS DEX - "DIANA"

Nommé ainsi en hommage à sa mère qui est mort d'un cancer du sein, ce projet de 17 titres lui rend hommage en débarquant en octobre, mois de la sensibilisation au cancer du sein.

TREY SONGZ - "BACK HOME"

Diagnostiqué positif au COVID-19, Trey Songz ne s'arrête pas pour autant et sort un nouvel album sur lequel on retrouve des featurings de Summer Walker, Swae Lee, Ty Dolla $ign et Davido.

13 ORGANISE - "13 ORGANISE"

Porté par le tube imparable "Bande Organisée", voici enfin la fameuse compilation 100% Marseille portée par Jul. On y retrouve une cinquantaine d'artistes marseillais de toutes les générations comme Kofs, IAM, Soso Maness, SCH, Keny Arkana, FF, L'ALgérino, Naps , Guirri Mafia et tant d'autres ! Un exploit autant qu'un événement.

SIFAX - "LA MENTALE"

Pour son premier album, SIfax n'a pas fait dans la dentelle. 14 titres et des featurings avec ses amis Fianso, Soolking et Heuss L'Enfoiré mais aussi Naps. Un projet à suivre de très près.

ZED YUN PAVAROTTI - "BEAUSEIGNE"

Rappeur inclassable, Zed Yun Pavarotti envoie un troisième album chargé de guitares et de pop anglaise. Chargé aussi de l'histoire de Saint-Etienne, il fait de cet opus un ovni dans le rap actuel.

2G - "C'EST LEGER"

2G est signé sur le label de Mac Tyer Untouchable. Il fait aujourd'hui les présentations avec son premier EP sur lequel on retrouve le rappeur d'Aubervilliers mais aussi Rémy.