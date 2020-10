Trippie Redd : découvrez le tracklisting de "Pegasus"

Ainsi qu'un clip et la cover du projet.

"Pegasus", le nouvel album de Trippie Redd sortira finalement le 30 octobre prochain. Il prendra la suite de "!" et de la mixtape "A Love Letter To You 4". Par la même occasion, le rappeur a aussi envoyé le tracklisting et un nouveau single, "Sleepy Hollow".

La tracklist est disponible sur Apple Music et montre que le troisième album du rappeur de l'Ohio contiendra des featurings de Future, Young Thug, Busta Rhymes, Chris Brown, PARTYNEXTDOOR, Sean Kingston et Quavo.

Dans une interview à Beats 1, Trippie Redd et revenu sur ce projet et se projette déjà vers l'avenir.

"'Pegasus est prêt, je travaille déjà sur deux nouveaux albums. J'ai terminé 'Pegasus" il y a trois ou quatre mois. Pourquoi ai-je attendu? Euhhhh… je ne sais pas honnêtement."

Découvrez ci-dessous la pochette, le tracklisting et la cover de "Pegasus".