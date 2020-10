Médine dévoile la tracklist de son nouvel album "Grand Médine" !

Médine nous a livré tous les featuring de son nouvel opus "Grand Médine" disponible le 6 novembre prochain. Entre Soso Maness, YL, Bigflo et Oli ou encore Hatik, on ne sait plus où donner de la tête.

Il y a peu de temps, Médine annonçait son grand come-back. Après plus de deux ans sans sortir d’album, il revient en force pour nous offrir "Grand Médine". Rendez-vous le 6 novembre prochain pour découvrir cette future merveille. En attendant, il a décidé de nous faire saliver en dévoilant sa tracklist. C’est sur les réseaux sociaux qu’il a levé le voile sur ce mystère. Seront donc présent : Soso Maness, YL, Bigflo et Oli ou encore celui qui va être dans une série sur TF1, Hatik.

La liste des titres qui composeront l'opus est désormais connue du grand public et des fans du rappeur. On aura 17 morceaux au total. Parmi les invités, on retrouvera Soso Maness sur le titre "Quartier VIP", Hatik pose son flow sur le son "Grand dla tess" qui a déjà été lâché, YL sur "Reste", et les frangins Bigflo et Oli sur "Tête à coeur".

En tout cas, à 37 ans Médine est plus présent que jamais. Il ne cesse de nous surprendre, et nous on est aux anges !