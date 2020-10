Lil Baby et Don Toliver sont les stars de Spotify !

Lil Baby remporte le prix RapCaviar 2020 de Spotify et Don Toliver a été élu rookie de l’année.

Spotify a couronné la star du rap d’Atlanta Lil Baby comme MVP de la catégorie RapCaviar ! La playlist créée par la plateforme de streaming a fait l’annonce sur sa page. Le rappeur peut dire merci à ses fans qui ont voté en masse pour le faire élire ! Les partisans ont également nommé Don Toliver rookie de l’année 2020.

Toliver est plus que jamais présent depuis le début de l’année 2020. Il a fait son apparition sur des albums avec le légendaire Nas ou l’insaisissable Dom Kennedy. Et que dire du titre "Lemonade" de Internet Money en collaboration avec NAV et Gunna ? Un carton. Il a même sorti son premier album studio "Heaven Or Hell". Il a été livré en mars dernier et comporte douze titres avec des apparitions de Travis Scott, Quavo, Offset et plus encore.