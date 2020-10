Savage Mode 2 : Morgan Freeman explique pourquoi il a participé

Il a joué au "bad boy".

Si les connexions entre les rappeurs et les acteurs sont évidentes et nombreuses, il est quand même assez rare de voir un comédien de la stature de Morgan Freeman et un rappeur comme 21 Savage se retrouver sur un même projet. question de générations, aussi. Mais c'est pourtant l'acteur de "Seven" que l'on retrouve à la narration de "Savage Mode 2", le dernier projet du rappeur anglais sorti en collaboration avec Metro Boomin.

La présence de Morgan Freeman sur cet album a été la vraie surprise du projet alors qu'on savait qu'on allait y retrouver Drake, Young Nudy et Young Thug. Dans une interview à GQ, le comédien a expliqué que c'était une très bonne chose de travailler avec 21 Savage et Metro Boomin, cela le changeait car, pour une fois, il n'était pas présenté comme "le gentil garçon".

"Je suis en quelque sorte enfermé dans une certaine position. Henry Fonda l'était aussi, Spencer Tracy, James Stewart aussi même s'il a joué quelques méchants. Vous ne voulez pas rentrer dans ce moule mais cela arrive pourtant après quelques années. Alors, vous considérez chaque offre qui vous sort de votre moule comme quelque chose d'amusant à faire, c'est pourquoi je saute dessus."

Le plus drôle est quand même de l'entendre parler de la différence entre une balance et un rat (coucou 6ix9ine) alors que le reste de ses interventions restaient plutôt dans son créneau.

"J'ai lu les textes et je leur ai trouvés de la sagesse. J'ai changé quelques mots pour que cela soit en accord avec ma façon de penser. La musique de Savage est un truc pour les jeunes alors il y a aussi des choses dont ils doivent être conscients."

Même s'il l'aurait aimé, Morgan Freeman n'est pas un bad boy, loin de là... Mais il est agréable de voir que sa participation au projet de Metro Boomin et 21 Savage lui a fait plaisir.