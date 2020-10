Soulja Boy : "J'ai changé l'industrie de la musique"

Ne rigolez pas...

Soulja Boy a récemment réfléchi sur lui, sa carrière, sa vie, son oeuvre. Et sa conclusion semble l'étonner mais elle est néanmoins sans appel. Pour lui, son influence sur le hip-hop est énorme. Le rappeur pense qu'il a tout simplement "changé toute l'industrie de la musique", ni plus, ni moins. C'est en tout cas ce qu'il a écrit dans un tweet...

I really changed the whole music industry. That’s crazy ???????? — Soulja Boy (Drako) (@souljaboy) October 6, 2020

"J'ai vraiment changé toute l'industrie de la musique. C'est fou."

Le premier réflexe de tout le monde sera sans doute de sourire voire de franchement rigoler. Pourtant, on ne peut pas nier que son sens du marketing est indéniable. Plus d'une décennie après la sortie de son single révolutionnaire "Crank That (Soulja Boy)", l'industrie a largement suivi son plan depuis que le streaming est devenu la principale source de consommation musicale. C'est-à-dire une sur-utilisation des réseaux sociaux. Soulja Boy a été l'un des premiers rappeurs à devenir une star grâce à eux. Adolescent, il générait déjà des millions de vues sur YouTube et Myspace.

Le fait que les maisons de disques recherchent des stars en herbe sur Internet peut aussi lui être attribué. Il a construit seul son immense base fan sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ce n'est qu'ensuite qu'il a signé en maison de disques, chez Interscope Records. Son parcours est devenu un modèle pour le hip-hop dans les années qui ont suivi sa percée puisque les labels se sont mis à scruter Internet et les réseaux à la recherche de la nouvelle star...

Donc, si dans un premier temps, on peut sourire de sa réflexion, le fait est que, quand on prend un peu de recul, Soulja Boy n'a pas forcément tort.