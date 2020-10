Kendrick Lamar sort de son silence !

Via une vidéo assez particulière.

Hier, le monde du rap bruissait d'une rumeur incroyable, Kendrick Lamar aurait quitté son label de toujours TDE. Son patron, Anthony "Top Dawg" Tiffith a immédiatement twitté mais ses explications alambiquées n'ont convaincu personne obligeant l'artiste de Compton, pourtant hyper discret, à prendre la parole.

Kendrick Lamar a posté une vidéo sur les réseaux sociaux afin de répondre aux rumeurs qui l'envoyaient ailleurs qu'à TDE. Il l'a fait via Anthony "Top Dawg" Tiffith sur Instagram. Dans celle-ci, K-Dot dit à Dawg qu'il doit demander aux gens d'arrêter de traîner son nom dans la boue.

"Top, tu dois les empêcher de salir mon nom, mec. Ils ont utilisé mon nom toute l'année, mec. Tu n'as rien dit. Trop, c'est trop, mec. Ils ont dit que j'avais quitté le label et tout ça. Ils doivent savoir des choses à propos de ça..."

Ce qui est assez particulier, c'est qu'on l'entend mais on ne le voit pas puisque l'image reste fixe sur l'animal en peluche Blue de l'émission pour enfants "Blue's Clues".

Le rappeur de 33 ans répond ainsi aux rumeurs qui ont émergé selon lesquelles il se serait séparé de TDE pour se concentrer sur pgLang, sa propre entreprise, créée avec Dave Free, un ancien de Top Dawg, sur laquelle est notamment signé Baby Keem et qui aurait aussi convaincu la chanteuse R&B Jorja Smith et Murder District de les rejoindre Ce dernier est d'ailleurs soupçonné d'être à l'origine des fuites. Mais la sortie de Kendrick Lamar semble confirmer que tout va bien entre lui et son label.

Ceci dit, cela ne nous donne aucune indication sur l'essentiel : à quand un nouvel album de Kendrick Lamar ?