Travis Scott est en mode "Utopia"

La Flamme commence la promo de son nouvel album.

Travis Scott est très chaud en ce moment. Alors qu'il vient de lancer l'énorme hit, "Franchise" et vient de réussir un énorme partenariat avec McDo, il s'est aussi mis en mode nouvel album comme le prouve tous ses changements sur les réseaux sociaux. Il quitte "Astroworld" pour se diriger vers "Utopia".

Travis Scott est un artiste pour qui chaque move est un événement. Il donne un concert sur Fornite, il pète les scores. Il sort un nouveau morceau, "Franchise" en l'occurrence, il obtient le numéro un du Billboard et établit un nouveau record en devenant le premier artiste à avoir trois morceaux numéros un du classement en moins d'un an. Cette année, il a déjà été sur la plus haute marche du podium avec "The Scotts", son feat avec Kid Cudi et “Highest In The Room”.

Tout cela lui a donné des bonnes vibes et l'envie de se lancer totalement dans son nouvel album et son univers, "Utopia".

AFTER THIS TWEET IMMA THROW MY PHONE. IM TURNT. FUCK I LOVE YALL SO MUCH. THIS SONG MAKE WE WANNA JUST RUN THREW A WALL AND PUKE !!!!! — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) October 5, 2020

GOING TO GO COOK UP AND BUILD THESE WALLS FOR UTOPIA. SEE YOU GUYS SOON. — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) October 5, 2020

Il a aussi officialisé ce changement sur Instagram où son compte est passé lui aussi en mode "Utopia"

TRAVIS SCOTT HAS CHANGED HIS INSTAGRAM BIO FROM ‘ASTROWORLD’ TO ‘UTOPIA’



ITS COMING pic.twitter.com/VMt1isX11Q — All Love Hip Hop (@AllLoveHipHop) October 5, 2020

On n'en sait pas plus pour le moment, Travis Scott n'a donné ni tracklisting, ni date de sortie mais tous ces changements sont quand de très bons signes quant à un futur album. On n'a plus qu'à attendre patiemment...