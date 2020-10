Rihanna refuse la pression pour "R9"

Riri n'a pas la tête à la musique...

Alors que ses fans sont sur des charbons ardents, Rihanna ne semble pas décidé à presser le mouvement afin de sortir rapidement son prochain albuml "R9". La chanteuse a même confié dans une interview donnée à Associated Press qu'elle voulait prendre son temps... Une nouvelle qui risque de ne pas faire plaisir à des fans impatients qui attendent de nouveaux titres de la star depuis 2016 et la sortie de l'album "Anti".

Pleinement investie dans l'aventure Fenty, que cela soit dans la mode ou dans la beauté, Rihanna ne semble pas du tout concentrée sur la musique. Dans son entretien avec AP, la créatrice a quand même bien voulu parler son album : "Mes anciens projets ont toujours été très structurés. Je me suis demandé : ‘Comment je me sens personnellement ? Qu’est-ce que je vais pouvoir mettre dans cet album ? Comment je vais jouer avec mon art et comment je vais l’interpréter." Si elle se pose beaucoup de questions, il semble bien qu'elle n'ait pas encore les réponses.

Surtout elle ne veut pas enregistrer un disque parce qu'il le faut. Si elle rentre en studio, c'est parce qu'elle a en envie, parce qu'elle veut s'amuser. C'est tout le sens de ses déclarations.

"Je veux m’amuser avec la musique. Nous traversons une période très compliquée. Le monde dans lequel on vit est très pesant tous les jours. Je veux aller en tournée, mais je ne peux pas. Et je me demande comment je vais faire pour créer ne serait-ce que des visuels".

Consciente sans doute que l'attente est forte et que ses atermoiements pouvaient devenir pénibles pour ses fans, elle quand même tenue à conclure sur une note positive.

"J’adore les challenges alors croyez-moi, vous ne serez pas déçus par mon prochain album."

C'est super, mais ça ne nous dit pas quand...