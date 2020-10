XXXTentacion : dans le top 20 des plus gros vendeurs de musique

XXXTentacion est l'un des 20 plus gros vendeurs de tous les temps !

XXXTentacion continue de durer dans les charts, deux ans après sa mort. Le rappeur défunt est récompensé d’une nouvelle distinction à titre posthume. Il fait partie du haut du classement des meilleurs vendeurs de l'histoire de la musique.

La RIAA, une association interprofessionnelle qui défend les intérêts de l'industrie du disque aux États-Unis, vient de livrer un classement. Celui des plus gros vendeurs de musique de tous les temps. Elle se concentre sur les singles au format digital uniquement. XXXTentacion a une place plus qu’honorifique dans cette liste de prestige. Il va de soi qu’il ne va pas détrôner Elvis Presley, le roi de la pop Michael Jackson ou encore Les Beatles, mais il ne démérite pas non plus à son échelle. Exemple : XXXTentacion a écoulé 49 millions de singles, il passe donc devant J. Cole et ses 48,5 millions de ventes. Une très belle performance !

Tout en haut du classement on retrouve des têtes d’affiche. Drake est le grand winner suivi de Rihanna, Taylor Swift, Eminem, Katy Perry et Kanye West. Ils ont tous passé la barre des 100 millions de singles. Mais XXXTentacion n’a pas dit son dernier mot. Le rappeur défunt ne cesse d’enchainer un nombre fou d’écoutes tous les mois sur les plateformes de streaming comme Spotify.

Celui qui a un musée à sa gloire fait plus que jamais partie de l’actualité. Rappelons que le procès de ses assassins aura lieu prochainement. Les quatre hommes ayant participé au meurtre du rappeur seront jugés au cours du mois de novembre. De quoi relancer, certainement, encore plus le streaming autour de sa musique.