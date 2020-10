Népal : découvrez ses cinq titres inédits

Népal nous a quittés en novembre dernier mais sa musique continue de lui survivre. Après un album posthume, ses proches ont dévoilé cinq morceaux inédits durant la semaine.

Ils expliquent leur démarche dans leur communiqué.

"Afin de respecter la volonté de l’artiste, et pour que sa vision artistique et sa voix perdurent, sa famille et ses proches avons décidé de sortir tous les projets prévus par Népal lui-même.

En plus de son album "Adios Bahamas", disponible en CD/ inyle en magasin (Fnac, Cultura...) et sur toutes les plateformes de streaming, Népal avait finalisé cinq singles supplémentaires. Il avait prévu de les diffuser, un par un, à la suite de ce premier LP."