Lacrim invite Jul sur "R.I.P.R.O 4" !

Une collaboration entre Lacrim et Jul est prévue sur "R.I.P.R.O 4" !

Un featuring a été annoncé entre Lacrim et Jul sur la très attendue mixtape "R.I.P.R.O 4". Le projet sortira le 16 octobre prochain.

"C'est le dernier, et c'est le plus sale" voilà ce que dit Lacrim à propos de sa nouvelle mixtape "R.I.P.R.O 4". Le rappeur nous promet du lourd et nous donne rendez-vous le 16 octobre prochain, date de la sortie du projet. On va devoir patienter encore quelques jours, même s’il ne cesse de nous faire saliver. Il nous a dévoilé un son aussi hardcore que dingue : "Jacques Chirac". Et maintenant, il nous annonce petit à petit les invités qui ont répondu présent. On a Maes sur "Boston George" ou encore Niska avec le son "Nipsey Hussle". Que des géants du rap game français ! C'est loin d'être terminé puisque le rappeur vient en plus de nous lâcher une info qui va en faire bouillir plus d’un : Jul fait partie du tracklisting !

C’est sur ses réseaux sociaux que celui qui vient d'ouvrir un barber shop a livré cette collaboration dingue. Ils poseront sur un morceau intitulé "Éric Cantona", produit par Aribeatz. On a même eu le droit à un petit extrait !

On a hâte de découvrir le projet dans sa totalité ! Et là, on s’adresse aux fans et supporters de toujours de Lacrim : "R.I.P.R.O 4" sera décliné dans une édition DZ. Cette dernière contiendra en plus du projet en version physique, un maillot exclusif DZ en série limitée. Canon n’est-ce pas ?