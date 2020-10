Damso : du très sale pour la suite ?

Damso s'est confié en interview sur la suite de sa carrière musicale.

Il y a certains projets qui sont plus attendus que les autres dans le Rap Français. Le dernier album de Damso, "QALF", sorti le 18 septembre, en fait partie. Il était tellement attendu que les chiffres de ventes sont complètement incroyables, signant ainsi un des meilleurs démarrages de l'année. Il a même glissé 13 morceaux dans le top 200 Spotify monde, preuve que son aura ne s'arrête pas aux frontières françaises ou belges. Mais à peine ce nouveau disque sorti, les fans sont apparemment déjà en train de se demander ce qu'il a prévu pour la suite.

En interview pour Clique, l'émission de Mouloud Achour, le rappeur s'est confié sur ses plans dans un futur proche. Visiblement, ça s'annonce sale : "les batteries sont rechargées, bien évidemment les lettres (manquantes) vont arriver maintenant pour voilà, un peu de noirceur, le "Nwaar". Les gars, j'ai quand même fait deux ans, j'écris tous els jours, bien sûr qu'il ya des choses. Non non non, c'est bossé, c'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps". Voilà qui devrait donc rassurer les fans, qui étaient tous sûrs qu'une suite était prévue pour "QALF".

Il a également confié vouloir prendre un peu de distance avec le business de la musique : "j'ai fait un plan de dix ans pour faire succès et arriver à un stade où en 20222 je retourne dans mon truc et on ne me fait plus chier. J'ai mis ma famille à l'abri et je repars faire de la musique tranquillou, je n'ai pas besoin de sortir, pas besoin de faire une tournée. Je retourne juste faire du son les gars, c'est bon". On ne peut que féliciter Damso pour tout ses projets, et lui souhaiter qu'il recommence à s'épanouir en retournant un peu plus dans l'ombre.