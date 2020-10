21 Savage en clash avec Jeezy ?

Grosses secousses en prévision à Atlanta...

La ville d'Atlanta vit aujourd'hui des jours plutôt paisibles pour sa scène rap, avec l'archi-domination de la trap, dont la ville est le berceau. Mais ça n'a pas toujours été comme ça : il y a une époque où les armes étaient sorties entre les anciens tauliers de la ville, comme Young Jeezy et Gucci Mane par exemple. Une période violente et sombre qui semblait derrière nous, mais qui pourrait redevenir d'actualité, à cause d'une phrase lâchée par 21 Savage sur son nouvel album, "Savage Mode 2", en collaboration avec Metro Boomin. Un projet qui a été dévoilé cette semaine et dans lequel les auditeurs ont trouvé plusieurs piques.

Notamment une bien sale envoyée à Young Jeezy, pas le plus calme ni le plus raisonnable des rappeurs d'Atlanta. "Need a bad girl like Riri, We don't pump fake, we kill beef, 21 Savage not Jeezy, pussy" rappe-t-il dans son morceau "Many Men", en hommage au classique de 50 Cent. Une phrase qui se passe de traduction, dans laquelle il semble vouloir dire que contrairement à Jeezy, 21 Savage ne s'enlise pas dans les clashs pour faire faussement monter le buzz. Un "reproche" qui est plutôt légitime, quand on regarde le parcours de l'ancien, qu comporte énormément de clashs jamais réglés.

On rappelle notamment que le clash entre Jeezy et Gucci Mane, qui dure depuis 2005, n'est toujours pas réglé malgré les tentatives de T.I. et toute la scène trap pour réconcilier les deux mastodontes de cette musique. On doute que cette punchline de 21 Savage fasse avancer les choses, mais sait-on jamais...