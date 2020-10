ASAP Ferg : son éviction d'Asap Mob à cause de la jalousie ?

ASAP Ferg, viré de son groupe, a pris la parole en musique pour mettre les choses au clair.

Si on devait citer un groupe de rap US emblématique de ces dernières années, le collectif new-yorkais ASAP Mob viendrait dans les premiers noms. Charismatiques, avant-gardistes dans leur style vestimentaire ainsi que musical et également très doués au micro, les rappeurs du groupe ont tous marqué le game chacun à leur manière. Mais ASAP Rocky et ASAP Ferg étaient évidemment les deux têtes d'affiche qui portaient haut les couleurs du Mob... Jusqu'à ce que Ferg se fasse virer du groupe via Instagram, par ASAP Illz, un des co-fondateurs du groupe. Un "licenciement" surprise sur lequel Ferg a décidé de revenir, en musique.

Avec son morceau "Big ASAP", en feat avec Monica, le rappeur donne son point de vue sur les raisons de son éviction. Pour lui c'est clair, c'est la jalousie qui a eu raison de cette belle histoire. Il accuse certains des membres du groupe, sans jamais citer personne, d'être hypocrites, de l'avoir félicité avant de laisser leur jalousie éclater en privé. Il affirme donc que ça fait un certain temps qu'il ne dort que d'un oeil, conscient du fait que ses ex-potes voudraient le voir tomber. Mais il a surtout l'air décidé à ne pas se laisser virer si facilement : "Comment allez-vous faire pour virer le leader du ASAP ? Je garde mon pied sur le cou de ces n*gros jusqu'à ce qu'ils suffoquent, haha, respire mes n*gros".

Un autre membre du groupe, ASAP Nast, a d'alleurs affirmé que Ferg n'était pas vraiment viré du groupe, comparant cet épisode à une grosse dispute de famille. On espère évidemment qu'il a raison et que les rapports vont s'apaiser.