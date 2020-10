Booba : Barack Adama renonce au clash

Le rappeur de la Sexion d'Assaut Barack Adama veut faire preuve de maturité.

L'une des plus vieilles rumeurs de l'Histoire du Rap français, c'est celle du retour de la Sexion d'Assaut, le groupe parisien qui a tout raflé musicalement à la fin des années 2000, avec des projets comme "L'école des Points Vitaux" ou encore "L'Apogée". Depuis, l'entente ne semble pas au beau fixe entre tous les membres du groupe, de bons rappeurs avec chacun leurs ego. Mais ça y est, les embrouilles semblent réglées et tous se sont mis à retravailler sur "Le Retour du Roi", un projet très attendu. Sauf que depuis l'annonce du retour du groupe en studio, Booba ne les lâche plus d'une semelle. A commencer par Barack Adama, qui a décidé d'arrêter là ce clash contre-productif.

Barack Adama s'exprime sur son récent clash avec Booba pic.twitter.com/zyRjR3bBZF — 13OR-du-HipHop (@13or_du_hiphop) October 2, 2020

Après s'être insultés par réseaux sociaux interposés, Barack a pris ses distances avec le clash, via une vidéo publiée sur Twitter, dans laquelle on le voit dire : "Je ne répondrai plus jamais, c'est comme ça, j'ai parlé mais je répondrai plus, ça y est j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais pas m'amuser à faire des clashs les gars, je suis père de famille, j'ai pas que ça à faire de clasher". Il s'empresse également de rajouter : "Je vais pas parler de clash, on est là pour faire des vraies choses, on n'est pas là pour clasher, faire des montages, jamais de la vie je ne clashe pas, j'ai dit ce que j'avais à dire une fois mais c'est fini".

On ne peut évidemment qu'aller dans son sens, mais on connaît un certain rappeur du 92 qui risque de ne pas l'entendre de cette oreille... Surtout que le clash entre Booba et Gims (leader de la Sexion) remonte maintenant à plusieurs années, ce serait étonnant de voir le Duc lâcher une de ses cibles préférées...