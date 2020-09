A$ap Ferg a bien été viré d'A$ap Mob

C'est lui-même qui le dit.

On était resté sur une guerre intestine dans le A$ap Mob entre les partisans de Ferg et ceux qui ne voulaient plus de lui dans le crew. Alors qu'il vient de sortir "Floot Seats II" et qu'il reste productif, Ferg reconnaît qu'il a bien été "viré" du reste de l'équipe et que ce que l'on a pu lire sur les réseaux sociaux n'était pas une blague mais la stricte vérité.

Cela aurait dû être quelque chose de privé. Le linge sale d'A$ap Mob aurait dû se laver en famille. Mais à l'heure où la communication et l'instantanéité prime sur le reste, tout s'est déroulé sous les yeux du public. Quand le cofondateur du crew A$ap Illz a affirmé qu'A$ap Ferg ne faisait plus partie de l'équipe, il ne rigolait pas du tout. Ensuite, une grosse partie du collectif new-yorkais s'est déchiré sur le bien-fondé du renvoi de Ferg. Le rappeur de Harlem a confirmé dans une interview à Hot 97 que tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux était vrai et il a promis de parler de cette situation dans un futur morceau, "Big A$ap".

"Les tweets étaient réels. C'est vraiment super mesquin. Pour la faire courte, je répondrais à tout ça dans une chanson intitulée 'Big A$ap' que je sortirais dans une semaine. Elle contiendra toutes les réponses que vous attendez."

Le départ de Ferg peut-il être la première étape d'une dissolution du crew qui compte aussi A$ap Rocky dans ses rangs ? Les tensions créées autour de la situation du Harlemite devraient refleurir avec les déclarations de Ferg. Et comme il y avait clairement les antis et les pros A$ap Ferg, cela devrait vite devenir intenable au sein du collectif...