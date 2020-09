Drake : son album va-t-il sortir cette semaine ?

Dreezey sème des indices.

Le prochain album de Drake sortira-t-il avant la fin de la semaine ? Le 6 God a posté un message qui laisse planer le doute et surtout qui a suscité l'espoir des fans. Le 3 octobre sera-t-il le jour J ?

Cela fait des mois que le Canadien tease la sortie de "Certified Lover Boy". Est-ce que ça sera enfin pour cette semaine ? Les indices laissés par Drake et son entourage laisse à penser que ce sera effectivement le cas. Mais sait-on jamais. En tout cas, le public se pose la question et Dreezy semble se délecter de ce suspens. Hier soir, il a republié la photo d'un panneau d'affichage qui a initialement été partagée par Oliver El-Khatib, le directeur d'Ovo, la marque de vêtements crée par l'artiste de Toronto. Le panneau montre la chouette signature d'OVO, la phrase "'The Next Chapter" et la date "10.03.2020" ainsi que la mention "OVO The Grove". Depuis que Drake a révélé qu'il lancerait un album avant la fin de l'année 2020 tous les signes qui proviennent de lui sont interprétés. Surtout que l'automne est bien entamé alors on se raccroche à ce que l'on peut. Alors "Certified Lover Boy" sortira-t-il le 3 octobre ? La question est posée...

Cependant, il faut aussi noter qu'un magasin de la marque OVO devrait aussi débarquer sous peu dans un centre commercial qui s'appelle The Grove à Los Angeles. Alors est-ce que le panneau parle plutôt de ça ? La photo a-t-elle été prise à LA ? Aucun des fans de Drake ne veut croire ça. Pour eux, il s'agit de l'album de la star canadienne, il ne peut pas en être autrement comme le prouve le tweet suivant.

The king of hip hop Drake will be dropping October 3rd pic.twitter.com/faV44YTBdd — Mr. Wavvvy (@MWavvvy) September 28, 2020

Et vous, vous en pensez quoi ?