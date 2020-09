Kalash Criminel multiplie les feats inédits

Le rappeur de Sevran prend des risques

Ce week-end, on a appris que Kalash Criminel avait invité Damso sur son prochain album. Ce projet du rappeur de Sevran sent très très bon car on sait déjà qu'il enregistré un feat avec Nekfeu et un autre avec Kaaris.

Si la collaboration avec Kaaris semble presque logique, les deux rappeurs sont de Sevran (93) et Kalash a été le seul à prendre le parti de K2A lorsqu'a éclaté la polémique concernant la compilation 100% sevranaise, ils ont surtout des points communs au niveau du rap : ils font du sale, du noir, du dark, du hardcore. Leur feat coulait presque de source et on s'attend à quelque chose d'aussi violent que celui du même Kaaris avec Bosh par exemple.

Là où on est plus surpris, c'est sur son annonce de son morceau avec Damso qu'il a teasé cette semaine. Les deux rappeurs n'ont pas le même univers et le mélange des deux flows et leurs deux façons d'écrire peut être très intéressant et donne vraiment envie. D'autant que cette "sauvagerie" a semble-t-il bien ambiancé les deux artistes comme on peut le voir sur la photo.

Et que dire du feat déjà annoncé également avec Nekfeu ? Là encore, Kalash Criminel chercher le grand écart entre son univers et celui de Nekfeu qui n'ont a priori en commun que l'amour des mots.

Alors dire que le prochain album de Kalash Criminel sera une sauvagerie, cela semble plus qu'évident !