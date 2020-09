Drake : "Lil Wayne est le GOAT"

Le rappeur canadien a fêté les 38 ans de Weezy en grandes pompes.

Même si, aujourd'hui, Drake est un des plus artistes au monde, il sait d'où il vient et surtout à qui il le doit. Alors que Lil Wayne vient de fêter ses 38 ans, le rappeur canadien lui a exprimé toute sa gratitude et a dit de lui qu'il était le meilleur rappeur de tous les temps.

Hier, dimanche 27 septembre, c'était l'anniversaire de Lil Wayne. Drake s'est fendu d'une véritable déclaration sur Instagram. Il a écrit : "Longue vie à l'homme qui m'a donné tout ce que j'ai ! Mon GOAT (Greatest Of All Time) !"

Bien cela fasse un moment que les deux artistes n'aient pas collaboré, le respect et l'amour sont toujours aussi présents. Pour la fête des pères, Dreezy avait là encore rendu un vibrant hommage à Weezy : "Tu es mon frère mais tu m'as élevé. Bonne fête des pères. Je t'aime pour toujours."

Et justement, les deux hommes pourraient rapidement retravailler ensemble. C'est, en tout cas, ce qu'ils se sont dits quand le rappeur de Toronto a participé à l'émission de Lil Wayne sur Young Money Radio. Drake a teasé une collaboration avec son mentor et Mack Maine, qui figureront peut-être sur "Certified Lover Boy", son album attendu avant la fin de l'année 2020. A moins que cela ne soit sur les projets de Weezy, "Tha Carter VI" et "No Ceilings 3" ou ailleurs, les deux artistes ayant aussi évoqué la possibilité d'une tournée commune.

Quoi qu'il en soit, les rapports entre les deux hommes sont tels que même si cela prend du temps, cela ne fait aucun doute qu'ils nous offriront rapidement de nouvelles collaborations, sous une forme ou une autre.