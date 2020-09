Kanye West tease un nouveau morceau !

Kanye West a décidé de sampler la divine Lauryn Hill !

Ca fait à peu près deux mois qu'il fait parler de lui pour à peu près tout, sauf la musique. Mais ça y est, Kanye West a retrouvé le chemin des studios ! Après avoir épuisé toutes ses forces dans une campagne politique un peu inutile (il avait dépassé la date pour déposer sa candidature dans plusieurs états), puis des rumeurs de divorces incessantes ainsi que des tweets toujours plus bizarres, on va enfin avoir le droit de voir l'artiste dans ce qu'il sait faire de mieux : de la musique. Avec un sample légendaire, en plus de ça.

BELIEVE WHAT I SAY (snippet) pic.twitter.com/U7Y2KQJ5UC — ye (@kanyewest) September 26, 2020

Dans une vidéo où on voit un bateau filant sur la mer à toute vitesse, postée par Kanye sur Twitter, on a droit à un extrait sonore de ce qui semble être son prochain morceau. Vous reconnaîtrez évidemment le sample du morceau "Doo Wop" de Laurynn Hill, un classique parmi les classiques du rap US, toujours pas démodé. Dessus, Kanye West alterne des phases rappées et d'autres un peu plus chantées, avec une belle dose d'autotune à la fin.

Une musique qui reste dans l'ambiance de ce que Kanye a pu faire sur son dernier album, "Jesus Is King", sorti en 2019. Mais avec une touche qui rappelle un peu le Kanye West des années 2000 et sa facilité à se rapproprier d'anciens morceaux cultes de manière toujours pertinente. Ca n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il sample Laurynn Hill : en 2004, dans "The College Dropout", il avait réutilisé une boucle du morceau "The Mistery Of Iniquity" pour son titre "All Falls Down".