Damso envisage un projet commun avec Hamza !

Bientôt un album commun entre Damso et Hamza ?

Le rap belge a encore de très belles années devant lui. Car la Belgique renferme une des scènes rap les plus actives au monde, avec des artistes vraiment très très cotés au niveau européen : Angèle, ou encore Damso et Hamza. Damso vient justement de sortir son nouvel album "QALF" disponible depuis le 18 septembre. Un projet qui a effectué un démarrage en trombe, un des meilleurs de l'année, et qui devrait atteindre de grosses certifications d'ici peu de temps. Mais le rappeur est déjà en train de penser à la suite, une suite qui ne se fera peut-être pas en solo !

C'est en tout cas ce qu'on peut deviner des affirmations que Damso a lancées pendant son interview chez Booska P. En effet l'artiste a affirmé qu'il avait très envie de faire un projet commun avec Hamza : "Avec Hamza si on se pose on fait une mixtape. On a fait trop de sons. Il a une vibe et c'est un mec que j'aime bien, c'est un bon gars. C'est même plus de la compétition. Je pense qu'on fera un truc, un trois titres. On est à Bruxelles, c'est facile les connexions". On ne peut évidemment qu'être d'accord avec lui.

D'autant que les deux artistes nous ont déjà dévoilé 2 morceaux de leur collaboration, "God Bless" l'année dernière, et "BXL ZOO" il y a quelques jours, sur l'album de Damso. A chaque fois le titre est réussi, et on imagine assez facilement les deux rappeurs réussir à être aussi performants sur tout un projet. Car leurs apparitions sont toujours très soignées et on les a rarement (jamais ?) vu foirer complètement un morceau.