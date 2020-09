Damso : "QALF" sans suite ?

Pas de double album d'après Damso, mais il y aura bien une suite !

Damso a semble-t-il réussi sa rentrée avec des scores assez impressionnants. Plus de 35 000 exemplaires de son nouvel album, "QALF", se sont écoulés en une semaine. Forcément, comme à chaque fois avec le rappeur, les théories les plus folles entourent son projet, entre suites, significations ésotériques, etc... Car il faut dire que l'artiste aime bien cultiver le mystère, jouer sur les sens cachés, un excellent moyen de garder les auditeurs à l'affût. On en sait désormais un peu plus sur une hypothétique suite de "QALF" qui semble déjà très attendue par les fans.

????C’est confirmé



Damso ne sortira pas de double album !



« Non un double album ça, ça ne me parle jamais »



pic.twitter.com/zKUZf1FWXk — Kultur (@Kulturlesite_) September 25, 2020

Les rumeurs se sont multipliées, notamment après le fait qu'on se soit rendus compte que la version physique de "QALF" possédait un titre bonus, "Horizontal". Damso a plus ou moins mis fin au débat lors d'une interview pour Talents2kin. Il affirme qu'il n'a pas préparé de double album caché, que pour lui, ça n'avait pas beaucoup de sens. Par contre il entend bien terminer l'alphabet grec (qui sert de numérotation à ses chansons), ce qui veut dire qu'il a un paquet de morceaux de côté. La date du 28.04 est évoquée comme celle de la sortie de cette suite tant attendue.

Un retour rempli de succès pour Damso, avec son quatrième projet en 5 ans. Mais ça n'aura pas suffit à le réconcilier avec son ex-boss, Booba, qui continue sa campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Sans que ça ait un quelconque effet sur les ventes du Belge, visiblement...