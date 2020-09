Eminem demande à Fat Joe de ne pas prendre sa retraite

Fat Joe a été touché par la démarche de Slim Shady.

Le Don Carthagena est fatigué. Alors qu'il multiplie les interviews en live sur Instagram qui sont devenues désormais des rendez-vous incontournables du game US, Fat Joe n'envisage pas de reprendre le mic. Mais, il y a un élément qui pourrait le faire changer d'avis ou plutôt un homme, Eminem. Le Detroiter l'a appelé pour le dissuader de prendre sa retraite, c'est en tout cas ce que Joey Crack a avoué à Big Sean avec qui il était en direct.

Hier, alors qu'il était en pleine discussion avec Big Sean pour son émission en live sur Instagram, "The Fat Joe Show", le rappeur du Terror Squad a expliqué qu'Eminem lui avait téléphoné pour le dissuader de prendre sa retraite musicale.

"C'était fou, bro. C'est fou. Em m'a appelé la semaine dernière. Il a essayé de me dissuader de prendre sa retraite. C'est tout ce que j'ai toujours voulu toute ma vie, que l'un des dieux du rap m'appelle pour me dire : 'Yo Joe, tu es gentil. Tu dois y retourner.'"

La révélation de Fat Joe est intervenu seulement quelques minutes après que Big Sean ait donné son top 5 des meilleurs rappeurs de l'histoire selon lui, une liste dans laquelle figure Eminem, aux côtés de Biggie, Kanye West, Jay-Z et Lil Wayne. Mais l'artiste de G.O.O.D Music a aussi expliqué qu'il aurait pu y ajouter Rakim, Nas, Tupac Shakur, Snoop Dogg et OutKast.

Big Sean a aussi fait des compliments à Fat Joe en déclarant : "Tu es l'un des MC les plus inspirants pour moi et de l'un de mes préférés. Non seulement grâce à l'impact que tu as eu mais aussi grâce à ta longévité. C'est aussi pour cela qu'Eminem est un si grand fan. J'en ai déjà parlé avec lui et il a dit que tu étais un de ses rappeurs préférés."

Si après de telles déclarations, Fat Joe ne retourne pas en studio, c'est à désespérer...