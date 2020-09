Freeze Corleone : YouTube fait machine arrière et remet ses titres en ligne

"Freeze Raël" et "Rap catéchisme" sont de nouveau disponibles.

Devant l'ampleur de la polémique autour des propos contenus dans les textes de Freeze Corleone, le rappeur né aux Lilas a été pris en grippe par la classe politique qui a demandé enquêtes et sanctions. C'était trop pour Universal qui a rompu le contrat de distribution qui le liait à l'artiste. Un temps menacé de voir ses morceaux retirés des plateformes de streaming, il a avait tout de même vu ses clips retirés de YouTube. Mais la plateforme vidéo a fait machine arrière et "Freeze Raël" ou encore "Rap catéchisme", le feat avec Alpha Wann, sont de nouveaux accessibles à tous.

???? Après avoir été supprimé, le morceau "Freeze Raël" de Freeze Corleone est disponible sur YouTube ! pic.twitter.com/5dgCKKjEP3 — WRLD (@wrld_mag) September 23, 2020

Visé par des plaintes pour antisémitisme et apologie du nazisme, Freeze Corleone a subi un énorme bad buzz et a été pris pour cible par la Licra et deux ministres du gouvernement. Sous la pression, YouTube avait décidé retirer les clips du rappeur issu de son dernier album en date, "La Menace Fantôme" notamment "Freeze Raël" et "Rap catéchisme". Les titres ont aussi été, un temps, menacés par les plateformes de streaming sans que l'annonce ne soit suivie d'effet. Apple et Spotifty n'ont pas bougé tandis que Deezer a enlevé les morceaux aux textes les plus problématiques. YouTube avait été jusqu'au bout de son idée avant de finalement rétropédaler et remettre les clips en ligne.

???? Tout comme pour Freeze Raël il y a quelques heures, YouTube rétropédale et remet Rap Catéchisme !



Après la folie médiatique, le temps de la raison... pic.twitter.com/KweqZzbUMM — Thésaurap.fr (@thesaurap) September 24, 2020

Il faut dire que la polémique semble légèrement se calmer. Même Valérie Benaïm, chroniqueuse à "TPMP", qui avait qualifié Freeze Corleone de "m*rde" est revenu sur ses propos une fois qu'elle s'est plongée un peu plus dans la carrière et la musique du rappeur du 667.

Freeze Corleone, n'a quasiment rien dit durant toute cette affaire, le public parlant pour lui. Les chiffres de "La Menace fantôme" ont explosé et les fans ainsi que les rappeurs continuent à le suivre de tellement près que le disque d'or ne devrait pas tarder.