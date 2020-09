Aya Nakamura et Wejdene : le feat est-il sur "16" ?

Aya Nakamura et Wejdene préparent-elles la collaboration de l'année !

Wejdene a publié une photo d'elle à côté d’Aya Nakamura. Et ça, à quelques jours de la sortie de son premier album "16". Veut-elle nous faire passer un message et nous dire qu’un morceau entre les deux chanteuses arrive ? Possible…

Quand les deux phénomènes du moment se rencontrent, ça fait du bruit ! C’est simple, depuis que Wejdene a lâché une photo d’elle en compagnie de la Queen du rap français Aya Nakamura, ça buzz ! En légende, on a le droit à une phrase énigmatique mais assez explicite quand même : "De quoi vous faire baver…". Elle est accompagnée du hashtag "16" en référence au titre de son futur album. Nous on a compris, et vous ?