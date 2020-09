13 Organisé : ce que l'on sait sur la nouvelle dinguerie de Jul avec SCH, Alonzo et le Rat Luciano

Le clip de "L'étoile sur le maillot" a été tourné.

La sortie du projet de compilation 100% marseillaise, "13 Organisé" se précise puisqu'elle aura lieu le 9 octobre prochain. Il sera sans doute difficile de passer derrière l'incroyable succès du morceau "Bande Organisée", disque de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français. Mais la promotion continue alors que le jour de sortie approche. Hier, Jul a été vu en train d'enregistrer le clip du prochain extrait de l'opus, "'Une étoile sur la maillot" en compagnie de SCH, Alonzo, L'Algérino, Stone Black, As et Veazy et du Rat Luciano que l'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Encore une équipe de dingues pour un feat qui fera date.

Les premières images sont apparues hier sur les réseaux sociaux. On y voit les rappeurs prendre la pose tous ensemble et ainsi donner les premiers indices sur ce qu'il y a à venir. Une partie du clip se déroule sur les corniches de Marseille comme le montre une vidéo.