6ix9ine : ses chiffres de ventes sont catastrophiques !

"Tattle Tales" est un énorme échec.

Tout le monde y pensait. 6ix9ine en rêvait. "Tattle Tales", son premier album depuis sa sortie de prison devait un énorme succès. Un carton même. Non seulement, Tekashi n'a pas été numéro un du Billboard, largement battu par "Detroit 2" de Big Sean mais en plus, il a terminé à 43 000 ventes en première semaine, et encore, en trichant un peu, loin, très loin des 150 000 espérés. Mais le pire, c'est que la deuxième a confirmé cet énorme échec puisque l'opus du rappeur aux cheveux colorés a chuté de 80% à seulement 11 500 ventes. Un vrai camouflet pour 6ix9ine.

Porté par un incroyable buzz depuis sa libération et par des singles, "Gooba", "Trollz" qui ont battu records sur records, que ça soit sur YouTube, Instagram et évidemment sur les plateformes de streaming, 6ix9ine pensait que logiquement, son album, "Tattle Tales" devait suivre le même chemin. Puis, on a a commencé à avoir un doute. De 150 000, les prévisions sont passés à 50 000 puis à moins. DJ Akademiks a même parlé de flop alors que les résultats n'avaient pas encore été communiqués. Et puis les chiffres sont tombés : 43 000 exemplaires vendus, plaçant Tekashi derrière Pop Smoke ou Juice Wlrd... Et la deuxième semaine a confirmé cette très mauvaise tendance. "Tattle Tales" a perdu 80% (oui, oui, vous avez bien lu) pour tomber à 11 500 copies faisant chuter l'opus de 6ix9ine dans les oubliettes du classement.

La raison est simple. L'album est mauvais. On a beau avoir tout le buzz du monde, si musicalement ça ne suit pas, l'auditeur n'est pas dupe et n'écoute pas, même s'il est curieux de savoir ce que ça donne. "Tattle Tales" n'est pas bon. Il est paresseux, répétitif, braillard, mal écrit et les meilleurs morceaux sont les singles qui ont annoncé le retour du rappeur aux cheveux colorés. Seul le remix de "Locked Up", le tube d’Akon nous sort un peu de l’ennui mais ce n’est en aucun cas une prise de risque que de faire un nouveau couplet sur un classique. Alors quand on l’écoute, on est surpris parce qu’on s’attendait à bien mieux mais en vérité, on est à peine surpris. On ne peut passer son temps sur les réseaux sociaux et travailler sérieusement sa musique. Et 6ix9ine avait beau avoir un buzz pas possible, quand la musique ne suit pas, ça ne marche pas. Une bonne leçon qu'il devra retenir à l'avenir. Mais le fera-t-il vraiment ? On a un doute...