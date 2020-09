YoungBoy NBA : numéro 1 du top Billboard pour la troisième fois !

YoungBoy Never Broke Again est une nouvelle fois à la tête du classement Billboard.

YoungBoy Never Broke Again termine premier du classement Billboard 200 cette semaine avec son album "Top". C’est la troisième fois qu’il atteint cette position en seulement 11 mois.



NBA YoungBoy cartonne avec son nouveau projet "Top". Ce dernier s’est écoulé à 126 000 exemplaires depuis sa sortie. C’est la troisième consécration du rappeur en moins d’un an. Il a d’abord pris la tête du classement avec "AI YoungBoy 2" livré en 2019, suivi de "38 Baby 2" lâché en avril dernier.

Un résultat plus qu'honorable qui comble l’artiste, comme le montre son tweet dans lequel il remercie ses fans :

Thankyou for everything live and enjoy for me. — NBA YOUNGBOY (@GGYOUNGBOY) September 20, 2020

En même temps, c’est largement mérité ! L’album est un petit bijou. On a 21 nouveaux titres au compteur. Et le rappeur s’est entouré des plus grands noms du rap game. Il a collaboré avec Snoop Dogg sur le titre "Callin", et Lil Wayne sur "My Window".

Il faut savoir qu’il avait annoncé une pause. Elle n’aura pas duré longtemps puisque son projet "Top" est arrivé cinq mois seulement après "38 Baby 2". Pour notre plus grand bonheur...

Celui qui a dévoilé le clip de "Peace Hardly" est suivi par les albums posthumes de Pop Smoke et Juice WRLD qui restent bien en place. Arrivent ensuite Taylor Swift, Lil Baby, Big Sean et Marilyn Manson.

YoungBoy Never Broke Again excelle. Dès qu’il sort un projet il vise juste et cartonne. De quoi lui faire du bien après l’année compliquée qu’il a vécu. Entre drames personnelles et soucis avec son label, il n’a pas été épargné.