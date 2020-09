Booba valide Jul

Le Duc donne de la force à l'Ovni.

Habituellement, quand on parle de Booba, c'est surtout pour se pencher sur ses clashs. Alors, quand il dit du bien d'un autre rappeur, Jul en l'occurrence, on se doit aussi de le faire remarquer. Même s'il n'en a pas vraiment besoin, recevoir le soutien du Duc a dû faire un sacré plaisir à celui qui cartonne actuellement (une nouvelle fois) avec "Bande Organisée".

Booba qui fait des compliments à un rappeur qui n'appartient pas à son entourage proche, le jour est à marquer d'une pierre blanche. Et pourtant, alors qu'il peut être si agressif quand il s'attaque à Kaaris, Damso, Gims ou La Fouine, ses derniers clashs en date, le rappeur du 92I sait aussi reconnaître le talent. Et celui de Jul n'est pas passé inaperçu à ses yeux. Même si les deux artistes ne sont pas dans le même registre, B2O sait admettre quand il a un monstre en face de lui. Et le Marseillais en est à n'en pas douter. Alors le Duc le valide dans une story sur Instagram.

Le rappeur installé à Miami a partagé un freestyle de Jul sur lequel il pose sur la prod du tube de Booba, "Pitbull". A côté, il a mis un livre ouvert et des mains levés en signe de respect pour une carrière qui a déjà marqué le rap français. C'est d'ailleurs ce qu'il écrit en légende : "5 ans, 16 albums, ce sera marqué dans l'histoire".

Les deux artistes n'ont encore jamais travaillé ensemble même si cela a été envisagé sans que le titre ne puisse se faire. Mais la main tendue de Booba nous donne quand envie de voir les deux rappeurs partager le mic'.