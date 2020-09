6ix9ine : même Pop Smoke et Juice Wrld ont vendu plus que lui

La preuve que "Tattle Tales" est vraiment un gros échec.

La déchéance continue pour 6ix9ine. Les chiffres de vente de son album "Tattle Tales" sont tellement mauvais qu'il a même été battu par les projets posthumes de Pop Smoke et Juice Wrld... Billboard a appuyé là où ça fait mal avec un tweet reprenant de le classement de la semaine.

Le problème quand on se moque des faibles premières semaines de beaucoup d'artistes et qu'on n'est pas capable de faire mieux, c'est que le retour de bâton est inévitable... Et encore, on trouve que les artistes clashés par 6ix9ine ont plutôt le triomphe modeste. Billboard, eux, balancent des faits purs et durs et ils doivent forcément faire mal à l'égo de 6ix9ine, surtout quand on s'aperçoit que les projets posthumes de Pop Smoke et Juice Wrld, des artistes qui ne sont plus là pour en faire la promo et qui sont sortis début juillet, le devancent...

This week's top 5 on the #Billboard200:



1. @BigSean Detroit 2 (debut)

2. @POPSMOKE10 Shoot For The Stars Aim For The Moon

3. @JuiceWorlddd Legends Never Die

4. @6ix9ine TattleTales (debut)

5. @taylorswift13 Folklore — billboard charts (@billboardcharts) September 14, 2020

Et c'est qui est remarquable, c'est que "Shoot For The Stars Aim The Moon" est sorti le 3 juillet, cinq mois après l'assassinat de Pop Smoke à Los Angeles. Il a écoulé 251 000 copies en première semaine. "Legends Never Die" de Juice Wrld est sorti le 10 juillet et a été vendu à 497 000 exemplaires la première semaine. Non seulement 6ix9ine n'a pas été numéro du Billboard mais surtout, il est très très très loin de ces chiffres... Avouons-le, malgré le buzz, "Tattle Tales" est un mauvais disque. Un point c'est tout...