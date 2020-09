Damso va-t-il lancer "QALF" ce vendredi ?

Dems a annoncé vouloir fêter la sortie de "QALF" dans son pays d’origine.

Damso va bientôt lâcher "QALF". En tout cas, on n'en a jamais été aussi proche. Le rappeur est actuellement au Congo et il semble bien qu'il veuille fêter la sortie de son album dans son pays d’origine.

"QALF" arrive fort ! On attend tous la sortie d’un projet dont on ne sait pas grand-chose au final. La tracklist, la cover, les collaborations… Rien n'a fuité. Damso contrôle tout et a décidé de miser sur le teasing. Cela fait plusieurs mois qu’il laisse des indices à droite et à gauche, jusqu’à rendre fou ses fans et les autres, comme Booba.

Celui qui a été en beef avec La Fouine a publié sur Instagram deux stories pour le moins explicites :

????Damso est actuellement à Kinshasa.



« On va fêter QALF au pays. Viesurnous ???????? ???????? »pic.twitter.com/HRBhyDblJx — RAPLUME (@raplume) September 15, 2020

Dans la première, on le voit verre à la main, trinquer avec comme légende "Salut salut Kinshasa". On comprend donc qu’il est de retour dans son pays de coeur : le Congo. La deuxième story est encore plus précise. Il écrit : "On va fêter QALF au pays, VieSurNous".

On attend juste la date officielle de la sortie. Les fans hésitent entre ce vendredi 18 ou le vendredi 25 septembre. Mais il semblerait que la première hypothèse soit la bonne. En effet, un jeu concours a été lancé sur les réseaux par plusieurs influenceurs. Ils font gagner une rencontre avec Damso pour le.... vendredi 18 septembre. Un hasard qui n’en est peut-être pas un au final… A vos paris !