Patti LaBelle et Gladys Knight : le Verzuz historique

Encore un grand moment de musique.

Les avantages du format Verzuz créé par Timbaland et Swizz Beatz sont nombreux. Ils permettent de toucher à toutes les musiques, le reggae (Beenie Man et Bounty Killer), le R&B (Babyface et Teddy Riley), le rap (Rick Ross vs 2 Chainz, Ludacris-Nelly), il permet aussi de réconcilier des stars comme Brandy et Monica ou de remettre en avant des artistes qui ont marqué l'histoire comme celui qui s'est déroulé cette nuit entre les légendes de la soul Patti LaBelle et Gladys Knight.

Ce sont deux légendes la soul qui se sont "affrontées" cette nuit lors de la dernière édition du Verzuz dans un match très attendu. Gladys Knight et Patti LaBelle, des voix de soul emblématiques, des personnalités et des hitmakers dont la carrière remonte au début des années 60, se sont réunis pour le Verzuz le plus générationnel à ce jour, pour le plus grand plaisir de plus d'un demi-million de fans qui les ont regardés sur Instagram Live tandis que des milliers d'autres le faisaient via le compte YouTube officiel de Verzuz ou même sur Apple Music.

Les deux divas étaient ensemble dans un studio de Philadelphie et elles étaient clairement ravies de partager ce moment de bonheur musical. "Nous sommes tellement heureuses d'être ensemble", a déclaré LaBelle pour lancer l'événement. "Nous sommes ensemble depuis de très nombreuses années." Les deux divas ont ensuite raconté leur longue histoire en commun, partageant des souvenirs et les différents moments où leurs carrières s'étaient entrecroisées au fil des ans. On sent bien que les deux artistes ont de l'affection et du respect entre elles. Chacune a eu un mot gentil sur la carrière de l'autre, elles ont aussi parlé de leurs familles ou même de leurs exploits culinaires. Mais la musique n'a pas été absente et on a encore passé un très bon moment.